Samsun'da inşaatın merdiven boşluğuna düşen bir kişi ağır yaralandı - Haberler

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Samsun'da inşaatın merdiven boşluğuna düşen bir kişi ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da inşaatın merdiven boşluğuna düşen bir kişi ağır yaralandı

Samsun'da inşaatın birinci katından merdiven boşluğuna düşen bir kişi ağır yaralandı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da inşaatın birinci katından merdiven boşluğuna düşen bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaattaki yapılacak işlere baktığı sırada birinci kattan merdiven boşluğuna düşen Kazım K.(51) ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Kazım K. tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstiklal Mahallesi, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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