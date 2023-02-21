Samsun'da inşaat malzemesi satan işyerinde yangın çıktı 3. Sayfa Haberleri Samsun'da inşaat malzemesi satan işyerinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Samsun'da inşaat malzemesi satan işyerinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Odunpazarı Caddesi'ndeki inşaat malzemesi satan bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işyerinin bahçesindeki seramiklerin üzerinde bulunduğu paletlerde yangın çıktı. Paletler alev alev yanarken, yangın itfaiyeye ve polise haber verildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

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