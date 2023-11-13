Samsun'da İnşaat Malzemesi Çalındı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişi, bir inşaatın önünden kamyonet dolusu malzeme çaldı. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da bir kişi "belki lazım olur" diye inşaatın önünden bir kamyonet dolusu malzeme çaldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Çobanözü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaatın önünden transit kamyonet dolusu inşaat malzemesi çalındı. Atakum ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri söz konusu inşaat malzemesini çaldığı iddia edilen G.Ö.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Söz konusu inşaat malzemesinin uzun süredir inşaatın önünde durduğunu gördüğünü ve bir gün lazım olur diye aldığını belirten G.Ö. amacının hırsızlık olmadığını belirtti. G.Ö., polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN