Samsun'da İnşaat Kazısı Sonrası Kaldırım Çöktü
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir inşaatta yapılan temel kazısı sebebiyle kaldırım çöktü ve istinat duvarı zarar gördü. Çevre güvenliği için yol trafiğe kapatıldı, tedbir amacıyla komşu bina boşaltıldı. İnşaat firması hasar gören duvarın kontrollü bir şekilde yıkılacağını duyurdu.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, bir inşaatta yapılan temel kazısının ardından cadde kenarındaki kaldırım çöktü, istinat duvarı zarar gördü. Muhtemel bir tehlikeye karşı yol trafiğe kapatılırken, çevredeki bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Olay, İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi Özden Sokak karşısındaki inşaat alanında saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce temeli kazılan inşaatta yolun kaymaması için yapılan istinat duvarı, harekete geçen toprağı tutamadı. Duvarla birlikte onu destekleyen çelik demirlerde esneme oluştu, ardından yol kenarındaki kaldırım kazı alanına doğru kaydı. Kaldırımın çökmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD, SASKİ, elektrik ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alarak yolu araç ve yaya trafiğine kapattı. Toprak kaymasının yaşandığı inşaatın yanındaki bir binadaki vatandaşlar ise tedbir amacıyla tahliye edildi.

Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda, kaymanın çevreye zarar verme riskinin düşük olduğu tespit edildi. Bunun üzerine tahliye edilen binadaki vatandaşların evlerine dönmesine izin verildi. Kapalı olan yolun karşı şeridi yaya geçişine açıldı.

İnşaat firması yetkilileri, hasar gören istinat duvarının kontrollü şekilde yıkılacağını bildirdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
