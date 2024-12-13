Samsun'da İnşaat Iskelesinden Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Samsun'da 3'ncü kattaki inşaat iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, İlkadım ilçesi Kuşçulu Mahallesi'ndeki Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın 3'ncü katındaki iskelede dış mantolama yapan Hamit Mol (36) yere düştü. Ağır yaralanan Mol, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hamit Mol burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN