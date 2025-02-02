Ege Denizi beşik gibi sallanıyor! Son 2 saatte 5 deprem

Ege Denizi beşik gibi! Depremlerin sayısı da şiddeti de endişe verici
Sessiz sedasız gittiler! TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret
9 anketin ortalaması yayımlandı! Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı

Anketlerin anketi yayımlandı! Çıkan sonuçlar iki lider için de ilginç
Ahmet Ercan ve Naci Görür'den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı

Peş peşe depremler sonrası uzmanların uyarıları hiç iyi değil

Samsun'da İnşaat İşçisi Düşerken Son Anda Kendini Kurtardı

Samsun'da İnşaat İşçisi Düşerken Son Anda Kendini Kurtardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde, dış cephe işinde çalışan bir işçi, 3. katta kaydığı kalasın ardından düşmekten son anda kendini inşaatın içine atarak kurtuldu. Yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da dış cephe işinde çalıştığı inşaatın 3. katından düşerken kendisini son anda inşaatın içine atan işçi ölümden döndü.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Beypınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki binanın dış cephe işinde çalışan Hasan A. (40), 3. katta bastığı kalasın kayması üzerine düşerken kendisini inşaatın içine attı. Yaklaşık 3 metre mesefeden inşaatın içine düşerek yaralanan Hasan A. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

150 sanatçıya inceleme başlattı! Biri var ki milyonları gizlemiş
img

Merve Özbey'in eşinin firarına yardım ettiği kişi bakın kim çıktı
img

Erdoğan'ın başdanışmanı teğmenlerin ihracını böyle savundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NATO'dan Türkiye dahil tüm üye ülkelere tedirgin eden çağrı: Savaşa hazır olmalıyız

NATO'dan Türkiye dahil tüm üyelerine tedirgin eden çağrı
Canlı anlatım! Kadıköy'de ilk düdük çaldı

İşte Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının ilk 11'leri
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Sedat Peker üniversiteden mezun oldu

Sedat Peker üniversite bitirdi! Okuduğu bölüm de bir hayli ilginç
Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı
Maliye 150 sanatçıya inceleme başlattı! Bir oyuncunun 100 milyon liralık kazancı kayıt dışı çıktı

150 sanatçıya inceleme başlattı! Biri var ki milyonları gizlemiş

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.