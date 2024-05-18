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Samsun'da inşaat halindeki binada ölü bulundu

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Samsun'un Canik ilçesinde bir oto elektrik ustası, inşaat halindeki binanın asansör boşluğunda ölü olarak bulundu. Arkadaşıyla birlikte içki içerken tuvalet ihtiyacını gidermek için ayrılan kişi, geri dönmediğinde onu aramaya çıktı ve asansör boşluğunda cansız bedenini buldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da oto elektrik ustası, inşaat halindeki binanın asansör boşluğunda ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kemal C.T. (32), arkadaşı Murat Arslan (50) ile birlikte 4 katlı inşaat halindeki binanın teras katında içki içerken Murat'ın tuvalet ihtiyacını gidermek için yanından ayrıldığını ve bir süre sonra gelmeyince aramaya çıktığını belirtti. Bu sırada Murat Arslan'ın asansör boşluğuna düşmüş olduğunu gören Kemal C.T., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni telefonla arayarak yardım istedi. Olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Polis ve sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Murat Arslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kemal C.T. polis tarafından gözaltına alındı. Oto elektrik ustası Murat Arslan'ın cansız bedeni savcının ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Canik Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

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