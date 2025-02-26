Samsun'da İkiz Kardeşler Uyuşturucu ile Yakalandı

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 yaşındaki ikiz kardeşler, 170 bin 755 adet uyuşturucu hapla yalalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan araştırma neticesinde, 23 yaşındaki H.K. ve V.K. isimli ikiz kardeşlerin il dışından yüklü miktarda uyuşturucu hap getirerek piyasaya sürecekleri bilgisine ulaştı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenlendi. Narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramalarda, kolilerde bulunan plastik kutuler içinde 170 bin 755 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ikiz kardeşler "Uyuşturucu madde ticareti yapmak " suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren ikizler kardeşler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN