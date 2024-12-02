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Samsun'da İkinci El Eşya Hırsızlığı: 60 Bin Liralık Mobilya Çalındı

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Samsun'da bir kişi, bir diğer ikinci el eşya dükkanından 60 bin liralık mobilya çaldı. Olayın ardından polis harekete geçti ve hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

İkinci el eşya satıcısı, aynı işi yapan iş yerinden 60 bin liralık eşya çaldı

SAMSUN - Samsun'da ikinci el eşya satışı yapan bir kişi, başkasına ait ikinci el eşya dükkanından 60 bin liralık mobilya çaldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Ağabali Caddesi üzerindeki ikinci el mobilya eşyası satan bir işyerinde meydana geldi. İkinci el eşya satışı yapan K.K.(45), bir başkasına ait ikinci el mobilya satan işyerinden 60 bin lira değerinde hırsızlık yaptı. Olay polise haber verildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu hırsızlık olayını aynı işi yapan K.K.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Çalıntı mobilyalar ile yakalanan K.K. gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun'da İkinci El Eşya Hırsızlığı: 60 Bin Liralık Mobilya Çalındı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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