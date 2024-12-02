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Samsun'da İkinci El Eşya Dükkanından 60 Bin Liralık Hırsızlık

Samsun'da İkinci El Eşya Dükkanından 60 Bin Liralık Hırsızlık
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Samsun'un İlkadım ilçesinde ikinci el eşya satan K.K., başka bir eşya dükkanından 60 bin lira değerinde mobilya çaldı. Olayın ardından yakalanan K.K. gözaltına alındı.

Samsun'da ikinci el eşya satışı yapan bir kişi, başkasına ait ikinci el eşya dükkanından 60 bin liralık mobilya çaldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Ağabali Caddesi üzerindeki ikinci el mobilya eşyası satan bir işyerinde meydana geldi. İkinci el eşya satışı yapan K.K.(45), bir başkasına ait ikinci el mobilya satan işyerinden 60 bin lira değerinde hırsızlık yaptı. Olay polise haber verildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu hırsızlık olayını aynı işi yapan K.K.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Çalıntı mobilyalar ile yakalanan K.K. gözaltına alınarak Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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