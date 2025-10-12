Haberler

Samsun'da İki Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da İki Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Samsun'da narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda, evinde ve aracında uyuşturucu bulunan iki kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Samsun'da narkotik polisi tarafından iki ayrı uyuşturucu operasyonunda evinde ve arabasında uyuşturucu ele geçen iki ayrı kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Atakum ilçesinde yürüttüğü çalışma kapsamında E.K. (21) isimli şahsın üzerinde ve bulunduğu araçta arama yaptı. Aramada 27,30 gram metamfetamin ve 0,23 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ayrı bir operasyonda Y.E. isimli zanlının ikametinde yapılan aramada 12 gram metamfetamin bulundu. Narkotik polisi tarafından yakalanan Y.E. de bugün adliyeye sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
