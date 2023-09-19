Samsun'da iki kişiyi bıçaklayan şüpheli cezaevine gönderildi
Samsun'un Bafra ilçesinde yaşanan olayda, şüpheli iki kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde iki kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli cezaevine gönderildi.
Zanlı S.A. (28), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Dün, İshaklı Mahallesi Özbek Sokak'taki ikamette akrabası C.İ'yi aralarında çıkan tartışmanın ardından bıçaklayan S.A. (28), olay yerinden minibüsle kaçmak istediği sırada yolcularla kavga etmiş ve L.A'yı da bıçakla yaralamıştı. Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi İshaklı Mahallesi'ndeki yolda suç aleti bıçakla gözaltına almıştı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa