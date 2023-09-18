Samsun'da iki kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşanan olayda, akraba olan iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Şüpheli, bıçakla iki kişiyi yaraladı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemleri için bekletiliyor.