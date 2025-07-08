Samsun'da İki Kişinin Evinde Silah ve Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda, iki kişinin ikametinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, mermiler ve uyuşturucu haplar ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
Samsun'da polis tarafından 2 kişinin ikametinde yapılan aramada, 3 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 2 şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda A.K. (29) ve K.A.M. (19) isimli şahısların adreslerinde 3 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet tabanca mermisi ve 168 adet sentetik ecza ele geçirildi. Her iki şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa