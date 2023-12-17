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Samsun'da İki Kardeşi Bıçakla Yaralayan Çocuk Tutuklandı

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Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen olayda, bir çocuk tarafından bıçakla saldırıya uğrayan iki kardeş yaralandı. Gözaltına alınan çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da iki kardeşi bıçakla yaralayan 16 yaşındaki çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Emre U. ve Erden U. kardeşler yaralandı. Yaralı kardeşler özel bir hastanede ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Emre U. yoğun bakım servisinde tedavi altına alınırken, kardeşlerin bıçaklanmasıyla ilgili 16 yaşındaki İ.B. polis tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen İ.B., akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Canik Haberler

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