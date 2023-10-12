Samsun'da iki evden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Samsun'da iki ayrı evden hırsızlık yapmaktan gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki ayrı evden hırsızlık yaptığı tespit edilen B.E. (32), İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından yakalandı. İlyasköy Şehit Mesut Yılmaz Polis Merkezi Amirliği ekiplerine teslim edilen B.E., işlemlerinin ardından bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN