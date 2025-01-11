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Samsun'da İki Ayrı Uyuşturucu Operasyonu: Üç Gözaltı

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Samsun'un Canik ve Bafra ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonları sonucu toplam üç kişi gözaltına alındı. Canik'te 728 adet sentetik ecza hapı ele geçirilirken, Bafra'da uyuşturucu madde ile birlikte ateşli silah ve kesici aletler de bulundu.

Samsun jandarma ekipleri tarafından Canik ve Bafra ilçelerinde düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Canik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu E.D.(26) isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın evinde yapılan aramada 728 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili E.D., gözaltına alındı.

Bafra ilçesinde ise jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Ş.T. (51) ve Y.M. (39) isimli şahısların uyuşturucu madde bulundurdukları bilgisine ulaşıldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların evinde yapılan aramada 15 gram afyon sakızı, 10 gram kubar esrar, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 171 adet tabanca fişeği, 1 adet tabanca şarjörü, 1 adet kılıç, 1 adet pala ve 1 adet baston şeklinde kılıç ele geçirildi. Ş.T. ve Y.M. gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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