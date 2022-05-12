Samsun'da ikametten hurda malzeme çalan şahıs yakalandı - Haberler

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Samsun'da ikametten hurda malzeme çalan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da ikametten hurda malzeme çalan şahıs yakalandı

Samsun'da girdiği ikametten hurda malzeme çaldığı iddia edilen bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - Samsun'da girdiği ikametten hurda malzeme çaldığı iddia edilen bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, girdiği ikametten kalorifer peteği, sac kalıp ve sac kapıyı çaldığı iddia edilen A.O.B.(39), Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. A.O.B. Irmak Polis Merkezi ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karşıyaka, Samsun, Canik, 3. Sayfa, Haberler

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