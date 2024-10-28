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Samsun'da İhraç Edilen Polis Memuru Intihar Etti

Samsun'da İhraç Edilen Polis Memuru Intihar Etti
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Samsun'da meslekten ihraç edilen 37 yaşındaki polis memuru Oğuz Doğan, 8. kattaki evinden intihar ederek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da meslekten ihraç olan 37 yaşındaki polis memuru, 8. kattaki evinden kendini aşağı attı. Ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Atakum ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde uzun yıllar görev yaptıktan sonra son olarak Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Oğuz Doğan (37), yaklaşık 1,5 ay önce geçirdiği bir soruşturmadan dolayı meslekten ihraç oldu. Evli ve 1 çocuk babası olan Doğan, 8. kattaki evinden aşağı atladı. Ağır yaralanan Oğuz Doğan, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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