Samsun'da içkili restoran çıkışında yaşanan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Samsun'da içkili restoran çıkışında yaşanan kavgada 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de bıçakla ağır yaralayan şahsın yargılanmasına başlandı. Tutuklu yargılanan sanık, "Bıçağın üzerine atlayınca bıçak saplandı, ben öldürmedim" dedi.

Olay, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir içkili restoranın önünde 2 Eylül 2023'te gece saat 23.50'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, küfürleşme yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Turgut Uzal'ın bıçakla saldırdığı Ergin Çolak (50) ve Recep İlhan (53) çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Sokakta oldukları yere yığılan yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Recep İlhan hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Turgut Uzal polise teslim oldu ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Turgut Uzal hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında hakim karşına çıkan Uzal, kendini savunarak, "Kavga sırasında elimin kesildiğini gördüm. Ergin üzerime geliyordu. Üzerimdeki bıçağı çıkardım rastgele salladım. Yere düştüm. Bu sırada Recep üzerime atladı. Elimdeki bıçak Recep'e saplandı. Maktülü daha önceden tanımıyorum. Olay yerinden kaçtım. Bir bodrumda saklandım, sabah polise teslim oldum" dedi.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi. - SAMSUN