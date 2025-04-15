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Samsun'da Huzurevinde Yangın Paniği

Samsun'da Huzurevinde Yangın Paniği
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Samsun Atakum Huzurevi'nde meydana gelen yangın, tahliyeye neden oldu. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine hızla sevk edildi.

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Atakum Huzurevi'nde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden olurken, huzurevi tahliye edildi.

Olay, saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Yangının çıkmasının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangına kısa sürede müdahale edilirken, can kaybı yaşanmaması için huzurevi tamamen boşaltıldı.

Kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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