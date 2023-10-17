Samsun'da Husumetli Tarafından Pompalı Tüfekle Vurulan Kişi Yaralandı

Samsun'da husumetlisi tarafından pompalı tüfekle vurulan H.S. yaralandı. Olayla ilgili K.D. ve 3 arkadaşı gözaltına alındı. İki kişi tutuklandı.

SAMSUN'da husumetlisi K.D. tarafından pompalı tüfekle vurulan H.S., yaralandı. Olayla ilgili K.D. ve 3 arkadaşı gözaltına alındı.

Olay, dün, Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi'nde meydana geldi. K.D., arkadaşları S.A., S.Y. ve N.V. ile otomobilleriyle seyir halindeyken daha önce ağabeyini tabancayla yaralayan H.S.'yi gördü. Otomobilden inen K.D., husumetlisi H.S.'yi yanında bulunan pompalı tüfekle yaraladıktan sonra arkadaşlarıyla kaçtı. H.S., ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, K.D. ve 3 arkadaşını bugün yakalayarak gözaltına aldı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen S.A. ve S.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. K.D. ve N.V.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, yaralanan H.S.'nin ise taburcu edildiği öğrenildi.