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Samsun'da Husumetli Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçtı ve polis ekipleri tarafından aranıyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Çarşamba ilçesi Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.B. (31) isimli şahıs, aralarında husumet olduğu iddia edilen G.G.'ye (48) ait 55 KK 549 plakalı araç içindeyken tabanca ile ateş etti. Araçta bulunan G.G. vücuduna isabet eden mermiler sonrasında yaralanırken, S.B. ise olay yerinden plakası henüz belirlenemeyen motosiklet ile kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı G.G. olay yerine sevk edilen ambulans ile Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemede bölgede çok sayıda mermi kovanı bulundu.

Firari S.B.'nin yakalanması için Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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