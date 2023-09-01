Samsun'da Husumetli Kişi Akrabasını Vurdu ve İntihar Etti

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşanan olayda, husumetli olan Kemal Yüksek, akrabası Kadir İş'i vurduktan sonra intihar etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ancak Kadir İş kurtarılamadı.