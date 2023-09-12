Samsun'da Husumetli İki Kişi Arasında Silahlı Saldırı

SAMSUN'un Canik ilçesinde husumetli olduğu O.K.?yi (25) bacağından tabancayla yaralayan E.A. (19), gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli olduğu O.K.?yi sokakta gören E.A. belindeki silahı çıkartarak bacağından tabancayla vurdu. Yaralanan O.K., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, firar eden şüpheliyi Tekkeköy ilçesinde yakalayarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. (DHA)