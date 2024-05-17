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Samsun'da Husumet Nedeniyle Silahlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

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Samsun'un Canik ilçesinde aralarında husumet bulunan bir kişi, aynı akşam hem evine hem de iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Şüpheli tutuklandı.

Samsun'da aralarında husumet bulunan bir kişinin aynı akşam hem evine hem de iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.B., aralarında husumet bulunan T.B.'nin aynı akşam önce Toptepe Mahallesi'ndeki evine, ardından da Yeni Mahalle'deki iş yerine tabancayla silahlı saldırı düzenledi. Olayda ölen ve yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Olaydan sonra kaçan silahlı saldırgan polis tarafından yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusu tamamlanan E.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.B., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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