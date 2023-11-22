Samsun'da Husumet Nedeniyle Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen kişi tarafından tabancayla vurulan bir kişi yaralandı. Olay sonrası polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken saldırgan ise gözaltına alındı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde arasında husumet bulunduğu iddia edilen kişi tarafından tabancayla vurulan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde M.S. ile G.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.S. belinden çıkardığı silahla G.A'ya ateş ederek bacağından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan G.A. Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
M.S. ise gözaltına alınarak Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.