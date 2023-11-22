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Samsun'da Husumet Nedeniyle Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen kişi tarafından tabancayla vurulan bir kişi yaralandı. Olay sonrası polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken saldırgan ise gözaltına alındı.