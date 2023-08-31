Samsun'da Husumet Nedeniyle Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

SAMSUN'un Canik ilçesinde husumetlisi R.Y.'yi (20) tabancayla bacağından vurup yaralayan U.A. (22), gözaltına alındı.

Olay, 25 Ağustos'ta Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi'ndeki bir bankanın önünde meydana geldi. U.A., aralarında husumet olan R.Y.'yi tabancayla bacağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan R.Y., ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, U.A.'yı yakalayıp, gözaltına aldı. U.A.'nın emniyetteki sorgusu sürüyor.