Samsun'da Hükümlü Şahıs Polis Tarafından Yakalandı
Samsun'da 18 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan O.T., polis tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Samsun'da 18 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'da yargılandığı mahkemece "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan O.T., polis tarafından yakalandı. Şahsın hakkında 18 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan O.T. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa