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Samsun'da Hırsızlık Yapan Şahıs Tutuklandı

Samsun'da Hırsızlık Yapan Şahıs Tutuklandı
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Samsun'da konuşma bahanesiyle 20 bin lira değerinde üç cep telefonunu çalan M.G. adlı şahıs, polisin takibi sonucu yakalanarak tutuklandı.

Samsun'da konuşma bahanesiyle aldığı cep telefonlarıyla kaçan şahıs polisin takibi sonucu yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da farklı tarihlerde 20 bin lira değerinde 3 adet cep telefonu çalındı. Olay, polise haber verildi. Müştekilerin şikayeti üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık polisi yaptığı aramada 2'si telefonla konuşma bahanesiyle telefonu alıp kaçma olmak üzere 3 telefon hırsızlığıyla ilgili M.G.'yi (47) yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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