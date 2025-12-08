Girdiği evden altın ve para çalan kadın tutuklandı

Samsun'da kilitlenmeyin evin kapısını aparatla açarak, evdeki altın ve paraları çalan kadın tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, çok sayıda hırsızlıktan suç kaydı bulunan Çiğdem E. (33), İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde kilitlenmeyen evin dış kapısını aparatla açarak içeri girdi. Evdeki 13 çeyrek altın ile 110 euro parayı çalan kadın kayıplara karıştı. Polise yapılan şikayet sonucu Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettiği Çiğdem E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, bugün sevk edildiği Samsun Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN