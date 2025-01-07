Samsun'da Hırsızlık Yapan İki Kadın Tutuklandı

Samsun'da girdikleri evden yaklaşık 80 bin liralık altın ve para çalan 2 kadın hırsız, polisin takibi sonucu yakalandı. Tutuklanan hırsızlar kucaklarında çocuklarıyla cezaevine gönderildiler.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde kilitlenmeden çekilen evin kapısını aparat ile açıp içeri giren hırsızlar yaklaşık 80 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para çaldılar. Olay polise haber verildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu hırsızlık olayını evlerden hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı bulunan B.V. ve M.Y.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan B.V. ve M.Y. adlı kadınlar bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren kadın hırsızlar tutuklandılar. B.V. ve M.Y. kucaklarında çocuklarıyla birlikte Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler.

Kadın hırsızların hırsızlık yaparken çocuklarını yanlarına almadıklarını, adliyeye sevk edildiklerinde duygu sömürüsü yapıp tutuklanmamak için her defasında çocuklarını yanlarında götürdükleri öğrenildi. - SAMSUN