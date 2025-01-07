Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeleri ne olacak? İlk bilgiler gelmeye başladı

Gözler vereceği müjdelerde! İlk bilgiler gelmeye başladı
Mersin'de fare zehri faciası: 2 çocuğun hayatını kaybettiği eve ekipler özel kıyafetle girdi

Mersin'de fare zehri faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseltildi

En düşük emekli maaşına zam! Rakamı Bakan Işıkhan duyurdu
Şehit aileleri, MHP İl Başkanlığı önüne 'Yakışmadı' yazılı siyah çelenk bıraktı

Bahçeli'yi kızdıracak protesto

Samsun'da Hırsızlık Yapan İki Kadın Tutuklandı

Samsun'da Hırsızlık Yapan İki Kadın Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde girdikleri evden 80 bin lira değerinde altın ve para çalan iki kadın hırsız, polisin takibi sonucu yakalandı. Çocuklarıyla birlikte cezaevine gönderilen hırsızlar, adliyeye sevk edilmeden önce duygu sömürüsü yapmaya çalıştılar.

Samsun'da girdikleri evden yaklaşık 80 bin liralık altın ve para çalan 2 kadın hırsız, polisin takibi sonucu yakalandı. Tutuklanan hırsızlar kucaklarında çocuklarıyla cezaevine gönderildiler.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde kilitlenmeden çekilen evin kapısını aparat ile açıp içeri giren hırsızlar yaklaşık 80 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para çaldılar. Olay polise haber verildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu hırsızlık olayını evlerden hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı bulunan B.V. ve M.Y.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan B.V. ve M.Y. adlı kadınlar bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren kadın hırsızlar tutuklandılar. B.V. ve M.Y. kucaklarında çocuklarıyla birlikte Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler.

Kadın hırsızların hırsızlık yaparken çocuklarını yanlarına almadıklarını, adliyeye sevk edildiklerinde duygu sömürüsü yapıp tutuklanmamak için her defasında çocuklarını yanlarında götürdükleri öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Altın fiyatları uçurumun kenarında
img

Uzun yol şoförünün yasak aşk vahşeti
img

DEM'in ziyaretiyle gündeme geldi! AK Parti'den "genel af" açıklaması
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti'nin İmralı heyeti ile görüşen Fatih Erbakan'dan ilk sözler

DEM heyetiyle görüşen Fatih Erbakan'dan ilk sözler
Tuğçe Tayfur babasının cenazesinde küfürler etmişti! Yeğeni Şirin Gözalıcı olayla ilgili konuştu

Tuğçe Tayfur'un cenazede küfür ettiği kişi Şirin Gözalıcı değilmiş
Türkiye'nin tank satacağını duyunca küplere bindiler

Türkiye'nin tank satacağını duyunca küplere bindiler
43 bin TL'lik lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti!

Lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti
Ülkeyi karıştıran cinsel içerik videosu! Polis memuru görevden alındı

Ülkeyi karıştıran cinsel içerik videosu! Polis memuru görevden alındı
Yeşilçam oyuncusu Coşkun Göğen'in eşi kansere yenik düştü

Kızını kaybeden Coşkun Göğen'i yıkan bir acı daha

Son Dakika Haberleri

Atakan Yılmaz neden gözaltına alındı, Atakan Yılmaz kimdir? Hudutsuz Sevda Miray Daner diziden ayrılıyor mu 2025? Zeynep öldü mü? Genel Af çıkacak mı 2025? ATV Beşiktaş Sivasspor maçı nasıl izlenir? ATV canlı izle! (SİVASSPOR BEŞİKTAŞ) ATV canlı maç donmadan ve şifresiz link MasterChef Beyza kardeşi kim, adı ne? Sivasspor Beşiktaş ne maçı, lig maçı mı, kupa maçı mı? Sivasspor Beşiktaş CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sivasspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? KOSKİ Konya su kesintisi! 7-8 Ocak Karatay, Meram, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, İslahiye 7-8 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Meriç Ökten kimdir, neden öldü?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.