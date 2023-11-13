Samsun'da Hırsızlık Şüphelisi Vatandaşlar Tarafından Yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir hırsızlık şüphelisi, daha önce hırsızlık yaptığı evin bitişiğindeki eve girdiği sırada vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Şüphelinin firari olduğu ve arandığı ortaya çıktı.

Samsun'da daha önce hırsızlık yaptığı evin bu kez bitişiğindeki eve giren hırsızlık şüphelisi vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Çobanözü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.A. adlı şahıs bir süre önce bağ evine girip buradan 70 ekran televizyon, elektrikli soba ve giysi çaldı. C.A. dün akşam da bu kez aynı evin bitişiğindeki evin pencere camını kırıp içeri girdi ve duvara monteli led televizyonu yerinden söküp çalmak için hazırlık yaparken yakalanacağını anlayınca kaçmak istedi. Bu sırada vatandaşlar tarafından yakalanan C.A., Atakum ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerine teslim edildi. C.A.'nın yarı acık cezaevinden firari olduğu ve 2 ayrı hırsızlık suçundan arandığı ortaya çıktı. Polisteki sorgulanması tamamlanan C.A. Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN