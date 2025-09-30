Samsun'da Hırsızlık Şüphelisi Tunç Ö., Alkollü İçeceklerle Yakalandı

Samsun'da aynı marketten farklı tarihlerde toplam 45 bin liralık içki çalan ve iş yerlerinden hırsızlık yapan bir kişi, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İlkadım ilçesinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. 21 Eylül 2025 tarihinde saat 08.30 sıralarında bir iş yerinden 650 lira nakit para, aynı cadde üzerindeki bir marketten ise 21, 25 ve 29 Eylül tarihlerinde yaklaşık 45 bin lira değerinde alkollü içecek çalındı.

Polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda T.Ö. (40) isimli şahsın "işyerinden ve kurumdan hırsızlık" olaylarının faili olduğu tespit edildi. Şüpheli, hırsızlığa konu yaklaşık 700 lira değerindeki alkollü içeceklerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilen ürünler mağdurlara teslim edilirken, T.Ö. adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren T.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN