Samsun'da Hırsızlık Şüphelisi Kadın Tutuklandı

Samsun'da hırsızlık yapmak için aparatla kapısını açtığı eve giren 21 yaşındaki kadın zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde bir evin kapısını aparatla açıp hırsızlık amacıyla giren ancak çalacak bir eşya bulamayınca olay teşebbüs aşamasında kalan kadın, kayıplara karıştı. Olay polise haber verildi. Evde yaşanan hırsızlığa teşebbüs olayı üzerine çalışma başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 21 yaşındaki şüpheli Bahar V.'nin aynı gün Liman Mahallesi Orhan Hakalmaz Sokak'ta bir evden 25 bin lira nakit para çaldığını tespit etti. 3 çocuk annesi Bahar V., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli kadın bugün sevk edildiği Samsun Adliyesi'nde 25 bin lira çalma olayıyla ilgili savcılık tarafından serbest bırakıldı. Ancak Zeytinlik Mahallesi'ndeki eve hırsızlığa teşebbüs ettiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkması üzerine, bu kez savcı tarafından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. "Evlerden hırsızlık" suçundan çok sayıda kaydı bulunan Bahar V., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kavak Kadın Cezaevine gönderildi. - SAMSUN