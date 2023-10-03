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Samsun'da Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, iki hırsızlık olayına karışan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada çalıntı eşyalar ele geçirildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, iki hırsızlık olayına karışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, Kirazlık Mahallesi'nde iki evden hırsızlık yapan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, kurt köpeği yavrusu, 3 elektrikli matkap, bisiklet, 2 elektrikli testere, 4 oto lastiği, 2 elektrikli ısıtıcı, 2 radyo, elektrikli spiral, çeşitli bakır süs eşyaları ve ofis koltuğu ele geçirildi.

Çalınan eşyalar sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

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