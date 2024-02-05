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Samsun'da hırsızlık suçundan yargılanan kişi yakalandı

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Samsun'da hırsızlık suçundan yargılandığı mahkemece 15 yıl hapis cezasına çarptırılan bir kişi polis tarafından yakalandı.

Samsun'da hırsızlık suçundan yargılandığı mahkemece 15 yıl hapis cezasına çarptırılan bir kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yargılandığı mahkemece "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılan ve ayrıca "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçundan da ifadeye yönelik yakalaması bulunan B.D.'yi saat 02.00 sıralarında yakaladı. Bugün Çarşamba Adliyesine sevk edilen B.D., adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Çarşamba Samsun Yakalama Ceza Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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