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Samsun'da Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Samsun'da Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Samsun'un Terme ilçesinde hırsızlıktan 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan İ.D. adlı şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Samsun'da hırsızlık suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Terme ilçesinde Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki ayrı hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D.'yi (30) yakalayarak gözaltına aldı. İ.D. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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