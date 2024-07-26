Samsun'da hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri tarafından aranan bir şahıs, hırsızlık suçundan 10 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası ile yakalandı. Tutuklanan şahıs, Ünye Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Samsun'da hırsızlık suçundan 10 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada hırsızlık suçundan 10 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B. yakalandı. Adli işlemlerinin ardından tutuklanan Y.B., Ünye Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SAMSUN