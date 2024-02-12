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Samsun'da hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde hırsızlık suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şahsın evinde saklandığı tespit edildi ve gözaltına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde hırsızlık suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan A.K.'nin Altınkaya Mahallesi'nde evinde saklandığı tespit edildi. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince evde yapılan aramada yakalan A.K. işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Samsun Bafra Güvenlik Ceza Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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