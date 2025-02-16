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Samsun'da Hırsızlık Suçundan Aranan Kadın Yakalandı

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Samsun'da hırsızlık suçundan 4 yıl 4 ay hapis cezası bulunan D.Ö. adlı kadın, polisin takibi sonucu yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Samsun'da hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 4 ay hapis cezası bulunan kadın, polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da hırsızlık suçundan hakkında toplam 4 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ö. (50) adlı kadın, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan D.Ö. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. D.Ö.'nün adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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