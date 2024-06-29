Samsun'da hırsızlık suçundan aranan kadın yakalandı

Samsun'da beş ikametten hırsızlık suçundan toplamda 17 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan kadın, ikametinde gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada yakalanan S.Y. isimli kadının, beş ikametten hırsızlık suçundan toplamda 17 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu anlaşıldı.

Hükümlü kadın, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda Canik'teki ikametinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. S.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilecek.

Kaçan araçtan uyuşturucu çıktı

Öte yandan, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Hasköy Mahallesi köy kahvesi önünde uygulamadan kaçan 55 AEB plakalı araç kovalamaca sonucu yakalandı. Araç şoförü E.Y.'den 207 adet galara sentetik ecza hapı elde edildi. Şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan soruşturma başlatıldı. - SAMSUN