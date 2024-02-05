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Samsun'da hırsızlık suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Samsun'da hırsızlık suçundan yargılandığı mahkemece 15 yıl hapis cezasına çarptırılan bir kişi polis tarafından yakalandı.

Samsun'da hırsızlık suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

SAMSUN - Samsun'da hırsızlık suçundan yargılandığı mahkemece 15 yıl hapis cezasına çarptırılan bir kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yargılandığı mahkemece "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılan ve arıca "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçundan da ifadeye yönelik yakalaması bulunan B.D.'yi saat 02.00 sıralarında yakaladı. Bugün Çarşamba Adliyesine sevk edilen B.D., adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çarşamba Samsun Güvenlik Yakalama Ceza Adliye Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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