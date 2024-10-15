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Samsun'da Hırsızlık Şebekesi Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

Samsun'da Hırsızlık Şebekesi Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı
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Samsun'da hırsızlık amacıyla bir eve giren ve bir marketten gıda malzemesi çalan iki kişi, polisin takibi sonucu yakalanarak tutuklandı.

Samsun'da hırsızlık amacıyla bir eve giren, bir marketten de gıda malzemesi çalan hırsızlar, polisin takibi sonucu yakalanarak mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da çekilerek kilitlenmeden kapatılan evlerin kapısını aparat ile açıp ziynet eşyası ve para çalınması olayıyla ilgili çok sayıda suç kayıtları bulunan Nazik G. ile Kiraz K., İlkadım ilçesinde kapısını açtıkları bir eve girdiler ve hırsızlık yapamadan kaçtılar. Ayrıca, Nazik G. İlyasköy Mahallesi'ndeki bir zincir marketten gıda maddesi çaldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Nazik G. ve Kiraz K., "konut dokunulmazlığını ihlal" ve Nazik G. ise "işyerinden hırsızlık" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Nazik G. ve Kiraz K. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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