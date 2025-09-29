Haberler

Samsun'da Hırsızlık Olayında Zanlı Yakalandı ve Tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir evden 40 bin liralık ziynet eşyası çalan hırsız, polisin başarılı takibi sonucu yakalandı. Zanlı, mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evden gece saat 04.30'da yaklaşık 40 bin liralık ziynet eşyası çalındı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede olayı aydınlatarak şüphelinin B.E. (34) olduğunu tespit etti. Zanlı, evin bir arka sokağında saklanmış halde yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, hırsızlığa konu yaklaşık 6 bin lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi. Bulunan eşyalar sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan B.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

