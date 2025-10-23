Samsun'da Hırsızlık Olayı: Kadının Çantasından 1400 Lira Çalındı

Samsun'da kafede oturan bir kadının çantasından bin 400 lira para çalan iki kişiden biri polis ekiplerince yakalandı, diğer zanlının ise yakalanmasına çalışılıyor.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 56'lar mevkisin de bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafede oturan bir kadının çantasından bin 400 lira çalındı. Olayla ilgili çalışma başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu şüphelilerden S.Ş.'yi (24) yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ş., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelimin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - SAMSUN