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Samsun'da Hırsızlık Olayı: 76 Kilo Fındık Çalındı

Samsun'da Hırsızlık Olayı: 76 Kilo Fındık Çalındı
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, bir evin merdiven boşluğundan bir gün arayla 76 kilo fındık çalan 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Hırsızlık olayına karışan A.O. ve M.B., güvenlik kameraları ile tespit edilerek yakalandı.

Samsun'da aynı evin merdiven boşluğundan bir gün arayla 2 kez çuval içinde 76 kilo fındık çalan 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde 8 ve 10 Eylül tarihlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin merdiven boşluğunda bulunan fındık çuvalları içinden bir gün arayla 2 çuval içinde piyasa değeri 9 bin 500 lira olan 76 kilo fındık çalındı. Polis güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek yaptığı araştırma sonucu hırsızlık olayını A.O.(22) ve M.B.'nin (28) gerçekleştirdiğini tespit etti. A.O. Samsun'da yakalanarak gözaltına alındı. M.B.'nin ise Tokat'ta bir başka suçtan yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Polisteki sorguları tamamlanan A.O. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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