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Samsun'da Hırsızlık Olayı: 154 Bin Lira Değerinde Eşya Çalan Şahıs Yakalandı

Samsun'da Hırsızlık Olayı: 154 Bin Lira Değerinde Eşya Çalan Şahıs Yakalandı
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Samsun'un Atakum ilçesinde iki evden toplamda 154 bin lira değerinde bakır eşya ve kablo çalan hırsız, polisin takibi sonucu yakalandı. Hırsızlık suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Samsun'da girdiği 2 evden 154 bin lira değerinde bakır eşya ve kablo çalan hırsız, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde 2 ayrı eve giren kimliği belirsiz hırsız, 154 bin lira değerinde bakır eşya ve kablo çaldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğince yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını C.S.'nin (46) gerçekleştirdiği tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alınan C.Ş. bugün "evden hırsızlık ve mala zarar verme" suçlarından Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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