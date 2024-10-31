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Samsun'da Helikopter Destekli Uyuşturucu Operasyonu: 160 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

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Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 160 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 160 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonrası Kolay Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Operasyonda 160 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili D.K ve S.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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