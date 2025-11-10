Samsun'da Havaya Ateş Eden Şahıs Yakalandı

Samsun'un Ladik ilçesinde havaya ateş eden bir kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay yerinde 92 adet boş kovan bulunurken, şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramalarda ruhsatlı tabanca ve yüzlerce fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, çevreden gelen silah sesleri üzerine Ladik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, F.P. (49) isimli şahsın tabancayla havaya ateş ettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemede 92 adet boş kovan bulunurken, şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 1 adet ruhsatlı tabanca, 5 adet şarjör ve 332 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheli F.P. hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. - SAMSUN