Samsun'da Havaya Ateş Eden Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
Samsun'un Ladik ilçesinde havaya ateş eden 49 yaşındaki F.P. polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay yerinde 92 adet boş kovan bulunurken, ruhsatlı tabanca ve yüzlerce fişek ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, çevreden gelen silah sesleri üzerine Ladik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, F.P. (49) isimli şahsın tabancayla havaya ateş ettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemede 92 adet boş kovan bulunurken, şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 1 adet ruhsatlı tabanca, 5 adet şarjör ve 332 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheli F.P. hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
